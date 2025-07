Reflexiones entre equívocas y univocas: Acecho/sospechas (por Juan Oviedo)

En el mítico Edén, son presentados los animales en una convivencia pacífica, entre flores, aves, todo en armonía total, por el contrario, en la sabana africana el -hecho real- es que unos y otros sufran y ejerzan la “continua” amenaza del acecho, lo que les lleva a estar en -alerta máxima- tanto a las víctimas de los depredadores, como a éstos para cazarlos. A lo mismo que en el Edén, suceda con el sistema democrático en este país, presentado como una condición necesaria para la convivencia pacífica y racional entre sus habitantes, lo real nos muestre el -acecho y la sospecha- en su colectivo, y consideremos por qué.

Dijimos el acecho en el colectivo, significa que las personas sufren, experimentan, ese acecho en su cotidianeidad, vamos a un ejemplo, por las razones que sean usted debe -pasar o ir- por lugares peligrosos como puede ser un barrio al que desconoce, así, una sensación de incomodidad lo acompañe donde todo aquel que se acerca caminando o cruzarse con usted, cargue con la “sospecha” de ser alguien que lo quiere lastimar, asaltar etc., por el cual el acecho, provoque una respuesta casi instintiva y sea el de la sospecha, posicionar el sospechar sobre todo posible sujeto en ese barrio peligroso, que es estar en la -sabana- del barrio.

Ahora cambiemos el eje de quienes sospechan, por ejemplo, ser todos sospechados por las fuerzas represivas- tal como sucedía en la dictadura, y si “formulamos” que la sospecha es inherente como -acto reflejo- del acecho, entonces, las fuerzas de seguridad deben sentirse acechadas y lista a utilizar su fuerza represiva, pero, ¿es pertinente esa posibilidad como real en el sentido que utilicen la sospecha como defensa por ser acechados?, pero ¿quién acecha?, ¡el poderoso, el depredador!, entonces, todos los actos de brutalidad al colectivo por parte de esas fuerzas e instituciones armadas, actúen el relación a quienes verdaderamente sospechan, sus jefes políticos, estas depredadoras instituciones vienen golpeando, matando, hacer desaparecer, herir, maltratar etc. jamás puedan ser víctimas sino ¡victimarios!, no fue Grillo

que se puso en dirección al proyectil lanzado como señalo la “aciaga” y a la que solo le faltó decir que Grillo -se victimizo- para hacer quedar “mal a la fuerza”.

Pero se trata del ciudadano común, de la calle, el trabajador, el de la pymes o empresario, quienes sospechan del presente gobierno, ¿de qué?, el “ser” -acechados- por él, y ¿para qué?, no para matarlos, pero si para –quitarle- cosas, como implica el concepto de la motosierra, se le quitan recursos, con ellos, también derechos, posibilidades, competencias, lo que genera dolor, pauperización, desprotección y miseria, entonces, ¿cómo no sospechar y percibir que ese gobierno es un depredador?, sin embargo, a diferencia con los verdaderos depredadores de la sabana africana, el gobierno viene a -vandalizar, a destruir todo- porque quiere cambiar -no al eco sistema-, sino al sistema porque antes de ellos ¡todo estaba mal!, por ello es que todos somos sospechados por ser ¡presas! de esa animalidad humana del político -pasado, presente y futuro-, parapetado en un desastroso sistema llamado –democracia- con su

respetivo autoritarismo, personalismo y divinidad como consecuencia del presidencialismo que posiciona.

Usted, -no está- en el barrio peligroso del ejemplo, sino en un lugar peligroso que significa este país, ¡bananero total!, ya se huele el triunfalismo del año 27, que acecha y, por ende, sospechen de aquellos que no piensen igual que ellos, los llamados apátridas, traidores, antipatriotas, disidentes, de los -pensadores- que no son seguidores, salió en versito, je.

Juan Oviedo