Recordaron 89 años de la Masacre de Oberá

Hace 89 años, un 14 de marzo de 1936, un grupo de colonos y colonas se organizaron con sus familias en la zona centro para reclamar precios justos por su producción agrícola que consistía en tabaco y yerba mate. Fueron emboscados por policías y civiles armados con el resultante de varios heridos y muertos tanto hombres como mujeres, niñas y niños.

En aquellos años, varios colonos llegados a Misiones se habían instalado en la franja central por donde correría la ruta nacional 14, y no todo era prosperidad. Eran pobres y se sostenían mediante el canje de su producción agrícola.

Pero el principal problema fue una sequía extensa y la caída de la calidad del tabaco, por lo que los acopiadores no querían pagar el producto. Cuando recibían el tabaco decían que no servía y lo tiraban; pero una vez que se retiraban del lugar, recogían el tabaco y lo usaban en su acopio. Esa fue una de las razones que hizo que los colonos protestaran.

En respuesta, las fuerzas policiales demonizaron a los protestantes acusándolos de comunistas y agitaron a los comerciantes locales la versión de que los colonos venían a tomar Oberá y destrozar todo. De esta manera se logró la complicidad de parte de la sociedad civil para colaborar en una emboscada. Cuando los colonos llegaron a la altura de hoy Plaza Malvinas comenzaron los disparos con consecuencias trágicas: muertos, heridos y vejaciones. Hechos que se conocieron muchos años después incluso.

La fecha, no está instaurada como una situación que deba enseñarse en las escuelas, lo que hoy reclaman los diferentes colectivos culturales, que este sábado realizaron una representación artística en la Plaza donde los Feriantes ofrecen sus productos, previo a ello, la Municipalidad efectuó un pequeño acto en la Plaza Malvinas donde se erige el mural que recuerda esta trágica fecha. El Intendente Pablo Hassan estuvo presente en la representación artistica junto a numerosos vecinos de la ciudad.

Presente siempre, como en muchos de estas fechas recordatorias, Eugenio Kasalaba, integrante del MAM y ex presidente de la Feria Franca de Oberá mencionó que «es buenisimo que tengamos memoria, veo que la gente se suma cada vez mas, esta historia debería hablarse en las escuelas, que no sea un feriado como lo es el 24 para no hablar sino que se explique, se enseñe, tiene que estar en la historia».

«Yo lo vivo con tristeza, muchos compañeros ya se fueron a otra vida y los que quedamos tratamos de luchar, para muchos somos raros, comunistas, pero somos los que armamos las Ferias, las EFAS, los que volvemos a ver como la historia se repite, muchas veces», precisó.

La Red Ronda fue la artífice de la puesta en escena de este espacio de memoria, está compuesta por diversos colectivos culturales como la Murga del Monte, El Colectivo Cultural Los Aromos, Oita la Cooperativa y la Productora de la Tierra. Este año se suman a la organización el Almacén Loma Porá, AMTAV, Jabrú Producciones, el proyecto de investigación y colectivo “Gráfica Random” y el proyecto de extensión “De las Calles a las Aulas”, ambos de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones