Reclamo de adjudicatarios de Viviendas del Iprodha del Barrio Copisa

Un grupo de familias, que fueron adjudicadas por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, Iprodha, de viviendas ubicadas en Barrio Copisa de Oberá, reclaman continuidad de la construcción. La obra. Se reunirán este domingo 23, en el lugar, para definir acciones.

La obra alcanza la construcción de 150 viviendas, a cargo de cinco empresas diferentes. Solo permanecen en el lugar dos obreros como serenos y los mismos adjudicatarios, se turnan para vigilar las c asa, para evitar intrusiones.

«Salimos sorteados para las viviendas en abril del año pasado, en ese entonces con toda la ilusión de tener nuestras casa, vinimos a ver el lugar, porque nos dieron la ubicación del lote. La construcción desde ese día avanzó en un cinco por ciento. Hace mucho que la obra está parada. El Iprodha acá en Oberá no nos da respuestas. Nos acercamos a la oficina de Posadas y tampoco nos dan respuestas, solo nos dijeron que la obra pasó a nación» explicó Sergio, uno de los adjudicatarios. «Son módulos básicos, más servicios, que si bien no van a cubrir todas las necesidades que como familias tenemos, nos van a dar la posibilidad de no pagar alquiler, que cada vez sube más. Tenemos nuestra vivienda adjudicada, pero no vemos avances, sentimos mucho malestar. Todos tenemos necesidad de hacer usos de nuestras viviendas».