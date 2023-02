Reactivarán Club local con el nombre de Rodolfo «Lobo»Fisher.

En algunas semanas más, la opción de una nueva Escuela de Fútbol se concretará en un lugar estratégico (ex club singer) y bajo el nombre del legendario Rodolfo «Lobo» Fisher.

«Nos faltan unos detalles técnicos para dar a conocer la fecha de inauguración. La idea es poder darle la posibilidad a los niños y niñas de esta ciudad y aledaños a que tengan un lugar que no solo va a ser para recreación o divertimento, sino apoyo y contención, tratar de formar no solo un jugador de fútbol sino una persona de bien con los valores y enseñanzas que tuvimos por suerte de nuestros educadores. Sacar a los chicos de la calle es nuestra mayor ilusión ya que los potreros como le decimos están desapareciendo y estos chicos al no tener en que entretenerse son presa fácil del alcohol o las drogas», explicó Diego Mosqueda quien junto a Osvaldo Musinger y Antonio Artaza planificaron y armaron esta idea.

Dijo que «pretendemos que los chicos vengan a divertirse y soñar el día de mañana el poder ser parte de algún club importante, estar formados también para defenderse en la vida con título de estudio que es lo que vamos a exigir paralelo a su instancia con su edad «.

La posibilidad de que la escuela lleve el nombre de ¡l Lobo Fisher, fue aceptado por la familia, teniendo en cuenta la referencia deportiva del mismo. para mayores informes comunicarse al 3755 562246