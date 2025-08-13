Lo último
Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Francesa Candela Aillén Duprat
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el nuevo organigrama municipal
Podio del Naka Team en Eldorado
Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Española Luna Fernández
Automovilista despistó y chocó contra el muro de conocido Club obereño
Cierre temporario del Cine Teatro Oberá
No se venderá luz ni trabajará virtualmente por 4 dias en la CELO
El mes del Niño se inició en Campo Ramón
El «Mejor Oberá» ayudó con las ventas
Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Brasileña Ivana Fernández Dos Santos
13 de agosto de 2025
Locales Policiales

Rápido accionar policial permitió el nacimiento de un bebé prematuro en Villa Unión

#Asistencia Policial #Hospital Samic #Parto prematuro

Personal de la División Comando Radioeléctrico de la localidad de Oberá asistió de manera inmediata a una joven de 22 años que se encontraba en pleno trabajo de parto en su domicilio de Villa Unión. El rápido accionar policial permitió el nacimiento de su bebé prematuro y el posterior traslado, junto a la madre, al Hospital Samic de Oberá para recibir la atención médica correspondiente.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 9 horas, cuando una llamada telefónica alertó que una mujer estaba dando a luz en su vivienda. Ante la urgencia y considerando que cursaba un embarazo de seis meses, una comisión policial se dirigió al lugar y colaboró activamente en el parto, logrando que el pequeño naciera con signos vitales.

Luego, los uniformados trasladaron de inmediato a la madre y al recién nacido, acompañados por el padre de 28 años, hasta el Hospital Samic de Oberá. Allí, ambos quedaron internados en observación: el bebé en el área de Neonatología bajo cuidados intensivos, y la madre estable y bajo control médico.

Entradas relacionadas

Locales Policiales

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el nuevo organigrama municipal

Deportes Locales Nacionales

Podio del Naka Team en Eldorado

Locales Policiales

Automovilista despistó y chocó contra el muro de conocido Club obereño

Podría interesarte

Destacadas Videos

Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Francesa Candela Aillén Duprat

Locales Policiales

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el nuevo organigrama municipal

Deportes Locales Nacionales

Podio del Naka Team en Eldorado

Destacadas Videos

Embajadoras de tradiciones – Reina de la Colectividad Española Luna Fernández