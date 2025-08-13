Rápido accionar policial permitió el nacimiento de un bebé prematuro en Villa Unión

Personal de la División Comando Radioeléctrico de la localidad de Oberá asistió de manera inmediata a una joven de 22 años que se encontraba en pleno trabajo de parto en su domicilio de Villa Unión. El rápido accionar policial permitió el nacimiento de su bebé prematuro y el posterior traslado, junto a la madre, al Hospital Samic de Oberá para recibir la atención médica correspondiente.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 9 horas, cuando una llamada telefónica alertó que una mujer estaba dando a luz en su vivienda. Ante la urgencia y considerando que cursaba un embarazo de seis meses, una comisión policial se dirigió al lugar y colaboró activamente en el parto, logrando que el pequeño naciera con signos vitales.

Luego, los uniformados trasladaron de inmediato a la madre y al recién nacido, acompañados por el padre de 28 años, hasta el Hospital Samic de Oberá. Allí, ambos quedaron internados en observación: el bebé en el área de Neonatología bajo cuidados intensivos, y la madre estable y bajo control médico.