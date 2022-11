Programa de partidos del Clausura Femenino de la Liga Regional Obereña

El Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Regional Obereña, dio a conocer el programa de partidos del venidero fin de semana. El sábado 12, Sub 15 y Reserva, jugarán la 6° fecha en Campo Grande. Mientras que el domingo 13, se disputarán los encuentros de la 4° fecha de Primera División. La Zona A jugará en cancha de Atlético Oberá y la B en el estadio de Ex Alumnos 185.

Sexta Fecha. Sábado 12/11

Estadio Parque Gral. Belgrano (Campo Grande)

Sub15

8.30 hs. Atlético Iguazú vs. Olimpia

9.45 hs. Atlético Alem vs. Atlético Oberá

11 hs. Atlético Campo Grande vs. Racing de Villa Svea

Libre: Ex Alumnos 185

Reserva

14.30 hs. Olimpia vs. Atlético Oberá

15.45 hs. Ex Alumnos 185 vs. Racing de Villa Svea

17 hs. Atl. Aristóbulo del Valle vs. Atlético Alem

Libre: Atlético Campo Viera

Primera División- Cuarta Fecha

Domingo 13/11

Estadio Alfonso Feversani (Atlético Oberá)

13.30 hs. Atlético Campo Grande vs. Racing de Villa Svea

15.00 hs. Atl. Aristóbulo del Valle vs. Atlético Alem

16.30 hs. Atlético Oberá vs. River de Villa Bonita

Estadio Juan Areco (Ex Alumnos 185)

15.00 hs. Atlético Campo Viera vs. Olimpia

16.30 hs. Ex Alumnos 185 vs. River de Santa Rita

