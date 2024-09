Productores en alerta, niegan representación en el INYM

Desde la asociación en formación «Impulso Yerbatero», se dejó sentado en reunión el Sábado ultimo en Campo Grande, que «los actuales directores del Inym NO representan a los productores yerbateros, si no otros intereses que por el momento desconocemos».

Esto, ante la negativa de los directores a autorizar al técnico presente en la reunión «a brindar la información y los mecanismos para definir un precio al costo de producción de la hoja verde de yerba mate, decidimos hacer pública nuestra posición. Reafirmamos la decisión de defender el instituto nacional de la yerba mate, no así la gestión actual del mismo, incluídos los directores actuales por parte de la producción».

Por otra parte, según Igor Sobol, productor yerbatero e integrante de esta Asociación «Dada la crisis actual que enfrentamos, creemos que es un abuso realizar una movilización de productores de gran parte de la provincia como hicimos este sábado,para definir un precio de costo para la materia prima y que haya sido estéril».

Dijo que «justamente, la idea era tener un costo de la materia prima para los próximos meses y ni eso tuvimos. Aun hay gente cosechando pero se está terminando y hasta aca la zafriña de verano, no se hará», explicó.

