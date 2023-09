Preocupación por alumnos de Escuelas Técnicas que quedan fuera del establecimiento al mediodía

Por disposición de la Supervisión de Escuelas Técnicas de la provincia, los alumnos de la EPET nº 3 de Oberá (y aparentemente otras)no pueden permanecer en el establecimiento entre las 12 y las 12,50 hs. La disposición fue comunicada a los padres y alumnos este lunes, ya que a partir de esta fecha «por falta de personal para el control y cuidado de los mismos, no podrán permanecer en el establecimiento escolar, en ese horario,» según menciona la misiva.

La noticia sorprendió ya que son muchos los alumnos que de otras localidades asisten a la EPET n 3 de Oberá y no tienen tiempo, ni colectivos, para regresar a sus casas y volver a talleres a la tarde.

«Mi hijo cursa 2 año y realmente no puede volver a Gral Alvear-donde vivimos- y regresar por la tarde, tampoco podemos pagarle un alquiler y no hay suficientes colectivos tampoco. El se quedaba con su vianda para seguir a la tarde, pero ahora directamente deberá ir a una plaza, no sé», dijo Maria Alejandra K (48) madre de un alumno del establecimiento.

Consultadas las autoridades de la Escuela Técnica, no supieron explicar la medida, por cuanto la Directora se encuentra de licencia.