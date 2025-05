Preocupa a espacios culturales como la Murga del Monte, cierre del I.N.T.

Desde la Murga del Monte Oberá hicieron conocer su preocupación ante el cierre del Instituto Nacional del Teatro dispuesto por el gobierno nacional, que perjudicará sin dudas la promoción y acciones culturales de las provincias. » Sin dudas preocupa el cierre del Instituto Nacional del Teatro. No es, si bien una novedad, es algo que ya preveíamos, pues era la propuesta del Estado actual, pero siempre cuando se termina de concretar, pega muy fuerte. Sí.», dijo Carina Spinozzi, directora de la Murga

Dijo que «esto transforma la situación en la cual se mueve toda la cultura. La murga es un ente autárquico, el teatro en general desde la época de Menem. Pero este organismo, Instituto Nacional del Teatro, tenía su representación en las provincias. Y ahora quedamos sin eso. Toda la promoción estaba muy distribuida en todas las provincias,que no es lo mismo cuando tenés algo centralizado».

Explicó que «lo que hay que hacer es evitar confusiones. Esto no quiere decir que desaparezca la murga o que no podamos trabajar si es que el Instituto Nacional Teatro ya no está. Nosotros no dependemos del Estado, pero sí remarcar que gracias a esta institución nosotros hemos tenido ayuda del Estado para poder adquirir, por ejemplo, el espacio que tenemos. En 10 días cumplimos 25 años de vida de actividad interrumpida y en ese proceso gracias a un aporte del Estado de esta línea que proponía el Instituto Nacional de Teatro lo que permitió que en el 2008 pudiéramos adquirir este espacio que tenemos no es que te doy la plata y listo, sino nos obliga a 20 años de uso y no podría haber sido de otra forma si no hubiésemos tenido el apoyo del Estado», señaló.

Puntualizó que «la desaparición del instituto va a implicar que ya no va a haber fomento a actividades culturales de esta naturaleza y eso es preocupante».

Igualmente, las actividades en la Murga continúan con apoyo de la comunidad cuando se pide contribuir «a la gorra» o, con el pago de entradas módicas.

Este sábado a las 21 hs, se presenta la obra «los Iluminados», cuya entrada tiene un valor de 5 mil pesos y el domingo a las 18 hs la vecinada esta invitada a compartir la pelicula «El testigo, conversaciones con Osvaldo Bayer».