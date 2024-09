Preocupa a Escuelas Técnicas desfinanciamiento nacional

La inclusión en el presupuesto nacional de menos fondos para las Escuelas Técnicas en el año 2025, preocupa a directivos y docentes de Escuelas Técnicas de la provincia. Sin embargo, la mayoría sigue trabajando en diferentes proyectos. Tal es el caso de la EPET n° 35 de Villa Bonita, que cada año aumenta aún más u matrícula incluso sin infraestructura adecuada.

» Estamos preocupados, seguimos con la misma infraestructura edilicia aunque con más alumnos este año. Tuvimos un aumento del 20 a 25% de la matrícula y la seguimos manteniendo no hay desgranamiento y la verdad que tratamos de hacer lo que podemos para trabajar con los talleres turnándonos para que puedan entrar todos, porque el espacio es muy reducido, es complejo y estamos complicados, pero nada nuevo para nosotros», indicó Marcelo Maciel, Director.

Sostuvo que actualmente ya «tenemos que trabajar el estilo pandemia, porque no nos alcanzan los espacios, pero bueno, sabíamos que esto iba a pasar y ahora vemos que en el presupuesto no estamos incluidos y vamos a ver cómo seguimos, porque ya tuvimos que trabajar con reducción de horario para que puedan ingresar todos los chicos a los talleres este año».

Añadió que «lamentablemente los insumos que necesitamos son onerosos no son fáciles de conseguir y seguramente vamos a tener que apelar a la ayuda de los padres que de por sí son de zonas agrícolas, aunque seguimos trabajando con los proyectos septiembre octubre y noviembre es muy cargado para la escuela. Ahora estamos en días de los estudiantes con sus festejos por la primavera y dia del Estudiante», precisó.

Explicó que se hizo en la semana una chocolatada con panes de leche donde colaboró la municipalidad y la escuela con los docentes. «El viernes que viene 27 será la fiesta de los estudiantes en Campo Ramón con un picnic», sostuvo.

Más allá de eso, aseguró que «en octubre habrá una fiesta de la diversidad cultural y en noviembre tendremos nuestra expo técnica donde se muestran los proyectos en los que se está trabajando con apoyo de industrias locales»

Mencionó que «el panorama no es bueno para el año que viene, suponemos que va a ser aún más complejo pero bueno la educación técnica nunca ha sido fácil. Hay en nuestros grupos mucha información sobre lo que viene el presupuesto del año que viene y claro que nos preocupa, pero ya lo sabíamos de antemano, ya hemos pasado al menos los que somos egresados de escuelas técnicas que esto parece que se repite cada ciclo. Siempre depende una política económica y a lo que apunta al país evidentemente no es la prioridad para este gobierno la educación técnica», puntualizó