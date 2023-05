Postes y más postes: buscan regularizar su implementación.

Después de muchas quejas de vecinos ante la cantidad de postes que se siguen colocando en diferentes veredas de la ciudad-y muchos sin uso incluso- el responsable de la Unidad Ejecutora Municipal, Gerardo Blanco explicó que “Hace unos años nos habíamos planteado trabajar en conjunto con la nación más que nada por la fabricación de los postes multiservicios. Ahora, estamos trabajando con mayor profundidad en lo que respecta a legislación y coordinación”, sostuvo.

“Se está trabajando con desarrollo urbano y la unidad ejecutora, para hacer un análisis profundo al respecto, porque sabemos los inconvenientes que tiene la ciudad con respecto a los postes y los servicios. Hay postes de energía, de internet y queremos empezar a tomar medidas para ver la implementación de estos postes multiservicios”, apuntó

Relató que “se hizo una evaluación con respecto a otras ciudades de la Argentina, Mendoza, Salta, Corrientes, que trabajaron ya hace unos años con respecto al tema y estuvimos evaluando sus experiencias para ver cómo aplicamos aquí”

En cuanto a la coordinación actual que se requiere dijo que “Venimos haciendo una serie de reuniones con las empresas prestatarias de servicio, incluso la CELO y venimos conversando para ver qué es lo que opinan y cómo avanzar, porque se le empezó a pedir con más detalles los planos de avances de obra de las empresas identificando los postes de cada uno y así ver cuáles están en uso y cuáles no para hacer la remoción de los que no”, añadió

Remarcó que “falta que terminemos la regularización de legislación, porque va a ser un poste donde van a haber cinco o seis servicios y eso requiere un manual de convivencia de cómo se va a trabajar el montaje y la reparación del servicio en el mismo poste, es lo que estamos haciendo justamente”

“Muchas veces cuando hacemos proyecto de cordón cuneta Hay que llamar a las empresas para que corran ciertos postes y la verdad que muchas veces tampoco sabemos a quién pertenece, por lo que estamos pidiendo que ponga una nomenclatura o algún código que los identifique”, sostuvo

Sin embargo, aclaró que los loteos nuevos “van a ir con la exigencia ya de colocar postes multiservicios, o sea que sería distinta la situación. La idea es armar un plan claramente, esto no es a corto plazo ya que se debe ir sectorizando la ciudad, microcentro y otras áreas o anillos para hacer un plan de recambio de postes, pero claro esto llevará tiempo, no es inmediato”, finalizó.

