Postes multiservicios que nunca aparecieron pero si proliferan los postes en todas las veredas y plazas.

Vecinos de la ciudad, hicieron llegar sus quejas por la gran cantidad de postes que se siguen colocando en plazas y veredas, incluso cortando el tránsito peatonal muchas veces o con diferencias de 50 cmts unos de otros. De telefonía, de internet o de energía eléctrica, los postes se siguen sumando y el proyecto de postes multiservicios anunciado en el año 2020, sigue durmiendo en un cajón.

Sin embargo, con el fin de resolver la contaminación visual y exceso de postes en el casco urbano de la ciudad, la Dirección de Desarrollo Urbano, anunció en el año 2019 un proyecto de planificación e instalación de Postes Multiservicios.

“Hoy en día tenemos contaminación visual y una problemática de proliferación de postes por los servicios de telefonía, internet, etcétera. A raíz de esto, con el equipo técnico empezamos a trabajar en qué solución podíamos dar. En reuniones que tuvimos con prestatarias llegamos a los Postes Multiservicios” explicó el Arquitecto Fabian Kunz, Director de Desarrollo Urbano municipal a este medio en dicimbre del 2020.

“Consiste en eliminar la mayor cantidad de postes con un proyecto planificado con un solo poste donde cada empresa tendrá un espacio. Así vamos a lograr sanear la contaminación y los cables que tenemos colgados por todas partes” había señalado en la oportunidad.

Agregó entonces que «El tendido eléctrico irá por separado. La Municipalidad tendrá a su cargo la fábrica de postes y se encargará de colocarlos, administrarlos y mantenerlos. La colocación se iniciaría desde nuevos centros urbanos hacia el centro de la ciudad».

No solo que no se aplicó el proyecto previsto para mediados del 2021, sino que, han crecido exponencialmente la instalación de cientos de postes de todo tipo en diferente sectores, agravando la contaminación visual y el transito peatonal casi es imposible, ni hablar de las personas no videntes que ya no pueden transitar por muchos lugares.