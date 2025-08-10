Policías encubiertos detuvieron a dos hermanos por robo a un menor

Se trata de dos hermanos obereños de 17 y 20 años que, hasta el momento, se encuentran involucrados en dos hechos delictivos ocurridos en Oberá. En uno de ellos resultó damnificado un menor al que le robaron el celular mientras que en un segundo ilícito fueron descubiertos por un vecino cuando intentaban robar en una construcción. Ayer, en un operativo minuciosamente planificado por el Comando Centro, el mayor de ellos fue detenido y el adolescente demorado.

El primer delito ocurrió a principios de Agosto sobre la Picada Sarmiento. Allí, un menor de 13 años fue interceptado por un masculino que le exigió la entrega de su celular mientras dos personas ocultas entre malezas le arrojaban piedras. Finalmente se retiraron, no sin antes amenazarlo con un arma blanca.

La investigación policial determinó la vinculación de los hermanos que vendieron el celular y, días después, fueron sorprendidos intentando robar herramientas en una construcción también ubicada sobre la Picada Sarmiento donde, descubiertos por un vecino, debieron darse a la fuga.

Arduas tareas de investigación resultaron en la ubicación de los hermanos que ayer fueron sorprendidos en el Barrio Copisa por los efectivos del Comando que, actuando en modo encubierto, detuvieron al joven de 20 años que permanece alojado en sede policial y demoraron a su hermano de 17 años quien, cumplidos los trámites del caso, fue entregado a sus progenitores para guarda y cuidado.