Policías de Colonia Alberdi detuvieron a dos hombres por tala ilegal de pinos

Los detenidos fueron sorprendidos talando pinos de una chacra ajena sin autorización. La policía actuó de inmediato, efectivizó el arresto dispuesto por la justicia y secuestró varios elementos.

El hecho fue denunciado esta mañana por el encargado de la chacra ubicada en el Lote 2 de Santo Pipó. Policías de Colonia Alberdi constataron lo ocurrido y, conforme lo dispuesto por el magistrado de turno, detuvieron a los implicados de 40 y 50 años, domiciliados en Gobernador Roca y Santo Pipó. También secuestraron (02) motosierras, (01) bidón de combustible y varias herramientas de mano utilizadas para perpetrar el ilícito.

Efectivos del Comando Norte prestaron colaboración en el procedimiento que finalizó con el alojamiento de los detenidos en sede policial, donde se depositó lo secuestrado a disposición de la justicia.