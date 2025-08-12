Podio del Naka Team en Eldorado

La 5ª fecha del Argentino de Motocross se disputó el fin de semana en el circuito Gonseski de Eldorado, donde el Naka Team volvió a tener un buen desempeño y se subió nuevamente al podio en la temporada.

Por primera vez, el equipo obereño corrió en casa en el Argentino de Motocross y la tierra colorada le dejó buenas sensaciones a Taro y Gunji Nakatsuka.

En la 125cc., Taro Nakatsuka (86) fue tercero. El piloto del Naka Team finalizó tercero en las dos mangas del fin de semana y nuevamente se subió al podio, el tercero en cinco fechas, lo que marca el buen momento del corredor misionero.

Por su parte, Gunji (8) fue 8º en las dos mangas de la 85cc. A y finalizó en la séptima posición de la fecha. Francesco Copetti ganó el fin de semana y fue seguido por Enrique Pfister Sosa y Benjamín Suárez.

Rafael Nakatsuka, director del equipo, consideró que fue un fin de semana “positivo porque volvimos a subir al podio con Taro y eso significó sumar buenos puntos y descontarle a los rivales directos”, en las principales posiciones del campeonato.

Al mismo tiempo admitió que quizás esperaban un poco más aunque una caída de Taro el sábado condicionó las posibilidades. “El sábado la pista se volvió difícil con el avance de la actividad, Taro sufrió una caída fuerte que causó algunos daños en la moto”, explicó. “El domingo la pista mantuvo las condiciones y todo jugó un poco en contra para desarrollar mejor las carreras, Taro no pudo marcar la diferencia que esperábamos”, agregó.

Respecto a Gunji, en tanto, expresó que “no se pudo adaptar nunca a la pista, no pudo plasmar lo que veníamos haciendo en las prácticas y en los entrenamientos. No pudo entrar en ritmo”. De todas maneras, manifestó corrieron y disfrutaron una fecha inolvidable que como locales, recibiendo el aliento y el cariño de familiares, amigos y seguidores del motocross de la provincia.

El Campeonato Argentino de Motocross continuará el 6 y 7 de septiembre en Santa Fe. El equipo misionero tendrá que viajar a Cañada Rosquín, para disputar la 6ª fecha del calendario.

La participación del Naka Team en el MX Argentino es posible gracias al apoyo de las empresas yerba mate Don Basilio, Súper El Cóndor, Axion Oberá y Servicentros Oberá, Electromil Oberá y Farmacia Perfumería Libertad.