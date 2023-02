Periodismo: ¿una profesión en vías de extinción?

Desde hace muchos años se habla de los cambios tecnológicos y cómo éstos le afectarían a los medios de comunicación tradicionales. Más allá de los presagios, los números mostraron con el tiempo menos lectores y consumidores de diarios, radios y canales de larga trayectoria a nivel internacional y nacional, asi como estudios hechos para revertir estos efectos negativos en los medios existentes.

De hecho, los periodistas debieron «aggiornarse» a esos cambios, convirtiéndose en fotógrafos-camarógrafos y cuando no, editores, relacionistas, expertos en redes, etc,etc.

Los últimos Simposios, Congresos realizados en nuestro país, dieron como resultado que se ha acrecentado esta preocupación por cuanto el cooperativismo, la iniciativa individual, la creatividad para difundir noticias a traves de plataformas digitales con suscripciones pagas resultaron algunas soluciones de momento. En las grandes urbes, esto es posible y aplicable, pero, en las ciudades mas pequeñas donde internet es mas lento o casi inexistente, se hace inviable.

El periodista debe buscar-irremediablemente-otro conchabo para poder sobrevivir. En Misiones, son muy pocos los que cuentan con un sueldo de periodista y los que tienen y están en blanco, se los contempla mayormente en otro gremio con menores ingresos, cuestión que los obliga, si o si, a sostener la profesión con otro trabajo.

A esto, sumamos la necesidad de buscar un equilibrio entre lo ético y el lograr lo más cercano posible a la objetividad, que todo trabajador de medio debe tratar de cumplir.

En la Argentina, los medios de comunicación están en muy pocas manos. La ley de medios no prosperó, el Enacom casi no existe -excepto en Bs As- y los trabajadores de la comunicación y la información están cada vez mas desamparados. Ni hablar de los que recién se inician.

En Oberá, surgieron más radios solo de música-sin contenido periodístico-donde los comerciantes vuelcan su aporte publicitario. Y aquellas, que si apuestan por informar y mantener viva la libertad de expresión, se debaten entre el cierre y el achique. El noticiero local que pertenece a una multinacional, dejará de ser local y con ello, otra opción de informarse desaparecerá.

Podremos estar de acuerdo en debatir sobre líneas editoriales diferentes, en la construcción de la noticia (que es real), pero nunca debemos dejar de defender la posibilidad de contar con varios medios, porque únicamente así se garantiza la libertad de expresión, de información. Porque solamente con pluralidad de medios y periodistas (los que me gustan y los que no) podemos aplicar nuestro derecho a elegir.

El periodismo se extingue, y la ciudadania no se percata de ello. Porque las redes muestran opiniones, fotos, videos, de hechos, de acontecimientos-que nunca saben si son reales o no-pero las consumen. Aunque detrás no haya respaldo ni responsabilidad en lo que se publica o dice, lo que sí garantiza un medio o un periodista que trabaja para un medio.

Preocupante situación que ya se observa en el ámbito local.