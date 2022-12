Periodismo No federal

La necesidad de reforzar el trabajo cooperativo y regional, la búsqueda de una audiencia que valore al periodismo de su zona mejorando sistemas de información que fortalezcan el federalismo de los medios y no el centralismo, han sido algunos de los puntos que se tomaron en cuenta en el último Congreso Nacional de Comunicación que se brindó en Concepción del Uruguay, Entre Rios, a la que fuimos invitados y al que asistí como expositora.

Interesantes ponencias acerca de Periodismo Federal (que no existe), cómo sostener un medio, alternativas de aporte económico-problemática que nos atraviesa a todas las provincias-, cómo informar con perspectiva de género, el periodismo en tiempos de guerra, fueron algunos de los temas tratados.

Pero lo genuino siempre surge de las charlas con colegas, donde se exponen las problemáticas que debemos superar los trabajadores y propietarios de medios pequeños también, sobretodo quienes no cuentan con pauta publicitaria nacional o provincial.

La suscripción a un newsletter, diario digital en tu casilla de correo o teléfono, parece ser una alternativa válida ante el avance de los grandes holdings mediáticos que imponen su línea centralizada y sin respetar localías.

Pero también es necesario dar a conocer lo que nos pasa, el periodista abrumado por tener que ser periodista y (docente- RRPP-prensa institucional) porque no tiene trabajo pago- es monotributista o trabaja en negro- pone en peligro el derecho a informarse del ciudadano, la garantía de recibir información acerca de lo que sucede en su entorno, en el mundo, se pierde.

Y esto porque el trabajo periodístico es cada vez más vilipendiado y precarizado y casi todo gira alrededor del centralismo porteño, por lo que es necesario revalidar las provincias, las regiones y sostener una red regional de comunicación.

Interesante apuesta la del municipio de Concepción del Uruguay que sostuvo económicamente esta capacitación adhiriendo a la Asociación de Periodistas de Concepción del Uruguay y a la Universidad Nacional de Entre Rios, que propusieron el encuentro.

Como periodista de una localidad del adentro de una provincia, como Misiones, pude disertar sobre hacer periodismo tierra adentro y los desafíos que a diario encontramos, más allá de la capacitación permanente que debemos tener. Ojalá se repita. Ojalá podamos avanzar en dejar de lado egos y aunar voluntades para informar y comunicar escuchando al otro, pero sobretodo, trabajar comunitariamente.

Norma Lunge

