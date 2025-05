Película sobre la vida de Ignacio Ezcurra, se rueda en Vietnam y Argentina.

Ricardo Preve es Director de Cine, antes fue Ingeniero Forestal e incluso trabajó para Papel Misionero. Desde hace 25 años cuenta historias de diferentes situaciones alrededor del mundo. Actualmente, está en pleno rodaje de una película documental sobre Ignacio Ezcurra, periodista argentino muerto en Vietnam, cuyo nombre recibe el Círculo de Periodistas de Oberá, Misiones, que nuclea a trabajadores de medios de una gran parte de la provincia. Se llamará «un precio que tenemos que pagar».

De viaje por EEUU y filmaciones conjuntas en Vietnam sostuvo que “Hay una conexión que sentí con Ezcurra,de allí la proyección de esta película. He tenido la oportunidad de trabajar en 80 países, en distintos países, lugares del mundo. Ignacio también fue un argentino que fue a lugares alejados donde tradicionalmente los periodistas argentinos no trabajan. Él había, por ejemplo, reportado sobre la guerra civil en Siria en los años 60, había ido como periodista a Estados Unidos a Norteamérica y había reportado sobre los disturbios y las luchas de los afroamericanos por sus derechos, había entrevistado a Robert Kennedy, a Martin Luther King y después había insistido para que el diario La Nación donde él trabajaba lo mandara a Vietnam. Yo realmente admiraba estas historias que no eran normalmente contadas y creo un poco también es lo que hice desde siempre, contar historias en África, en medio oriente, en Asia desde un ángulo distinto para las historias y eso me llevó a sentir una afinidad hacia Ignacio y querer contar su vida, un hombre muy inquieto que incluso me dice su familia tuvo una conexión adentrándose en nuestro país cuando nadie lo hacía”, expresó.

Mencionó además que “con este rodaje me encontré con una sorpresa, con algo que no me cerraba, que era cómo es posible que un periodista argentino-no había tantos, no había ninguno en Vietnam-pudiera simplemente bajarse de un jeep en la ciudad de Saigón y desaparecer. El era el único periodista latinoamericano acreditado ante las autoridades militares en Vietnam. En una guerra que fue tan fotografiada, tan filmada, con tantos periodistas. ¿No había más información?¿no había posibilidad de conocer mejor lo que le había sucedido?”, se preguntó y añadió “Recordemos que nunca se encontró su cuerpo y el estaba investigando la muerte de otros periodistas días atrás, muertos por el Vietcong o Vietnam del Sur. Asi que armamos tres equipos de investigación, uno de EEUU, uno en Vietnam y otro en Argentina y a lo largo de estos meses hemos estado recolectando información para entender quién mató a Ignacio Ezcurra, por qué lo mataron y cuáles fueron las circunstancias que acabaron tristemente con su vida”, explicó apuntando al principal argumento de su película.

Relató que actualmente están en la parte de la recolección de material de archivo. “En las investigaciones en Argentina, encontramos una copia en alta calidad de la foto que se publicó en el diario La Nación de mayo del 68, que permitió identificarlo, hemos sometido esa foto a pericias forenses, encontramos un informe del gobierno argentino sobre la desaparición de Ezcurra, que nosotros sepamos nunca había sido publicado ni tampoco se encontraban los archivos gubernamentales. Hemos encontrado seis fotos de Ignacio Ezcurra, de sus restos en Vietnam -tampoco nunca antes encontrado- ya hemos estado armando este corpus de evidencia de información y entrevistando a gente que lo conoció, ya sea parientes y personas que creemos pueden agregar a la figura de Ignacio”.

Dijo asimismo Preve que “Ahora nos estamos preparando para viajar a filmar en Vietnam. Vamos a empezar a fines de junio a filmar en Saigón que hoy se llama Ho Chi Minh City y en el delta del Mekong, que nos llamó la atención lo parecido que es al delta del Tigre del río Paraná. Así que hemos conformado un equipo mixto de filmación, algunos técnicos argentinos los estamos llevando a Vietnam, la otra parte son vietnamitas y tenemos nuestras dos presentadoras, una corresponsal de guerra argentina, Clara Preve, que es una sobrina segunda mía, y una periodista vietnamita, la señorita Levan, van a estar juntas presentando el documental y siendo filmadas en Vietnam”.

“Para un documental, es un equipo grande, que tenemos, sí. Yo trato de vender todos mis documentales a la plataforma. Mi último documental, que se llama «Algun día en Algún Lugar», está disponible en Max Latinoamérica porque se lo vendimos a Warner Brothers Discovery. Eso requiere de estándares de producción altos, muy difícil de ingresar, así que intentamos hacer las cosas lo más profesionalmente posible y eso implica colaboradores que sepan lo que hacen Hay mucha gente que ha estado trabajando para mí hace décadas haciendo esto y yo confío plenamente en ellos , este año cumplo 25 años, haciendo cine”

Relató además como parte de su historia que era ingeniero forestal, “trabajaba para una papelera americana que tenía una parte de papel misionero en Misiones, pero en el 2001 decidieron irse de Argentina y como tanta otra gente me tuve que reinventar. Tengo un amigo Fernando Stiner, director de cine, me propuso ayudarlo con una película que se llamó «Adios, querida Luna» y así empecé y han sido 25 años maravillosos de trabajo he tenido la suerte de trabajar en lugares como National Geographic, Discovery Channel, las cadenas internacionales que fue donde aprendí el oficio de hacer documentales”

Finalmente, agregó que si todo va bien terminarían a mediados de julio a filmar en Vietnam., “porque filmar en Vietnam no es tan fácil, hay que tener el guión de la película presentado y aprobado por las autoridades, te asignan un oficial de filmación que te acompaña en todo momento. O sea, estamos en pleno trámite, estamos coproduciendo la película con una productora de Hanoi, de la capital de Vietnam. Después probablemente quede una ronda de filmación en Argentina para la segunda mitad del año y como objetivo queremos poder estrenar el documental en marzo o abril del año próximo”.

En cuanto al financiamiento económico de la película dijo que “yo nunca recibí subsidios del INCAA y tuve que construir primero, construí mi productora a través de 15 años de trabajo para las grandes plataformas y ahora, por suerte, ya establecido, tengo 4 o 5 distribuidores en distintos países del mundo que venden mis películas o sea, nosotros a medida que este documental- como el último que hicimos- también lo vamos haciendo de a cachitos. A medida que cobramos por otro trabajo, lo vamos financiando. Y también nosotros proveemos servicios de producción a productoras extranjeras, actualmente trabajando en una productora uruguaya en una serie de ficción que se firmó el año pasado y sigue este año. Así que vamos de a poco cobrando por nuestro trabajo y una parte la estamos invirtiendo en este documental sobre Ezcurra”, precisó.

Cabe acotar que Ignacio Ezcurra falleció en 1968, mientras cubría la guerra de Vietnam como corresponsal del Diario La Nación, de vínculos estrechos con esta zona de la provincia de Misiones, el Círculo de prensa que existía ya en Oberá decidió colocar su nombre a la institución y convertirlo en Círculo de Periodistas «Ignacio Ezcurra», entidad que ya lleva 65 años de existencia.