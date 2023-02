Patitas Felices una protectora que no se detiene

La Protectora de Animales de Oberá, Patitas Felices, se creó exactamente el 5 de agosto del 2021. Hasta la actualidad, más de 500 animales fueron castrados, gracias a su tarea. Además de numerosos rescates, recuperación y tránsito de animales que luego fueron adoptados.

Durante el 2022 el grupo recibió la ayuda de los 2 turnos semanales para castración, por parte del municipio. Pero a comienzos de este 2023 el gobierno local, sacó ese beneficio al grupo, afirmó Yenifer, referente de la misma, aunque no así a otras protectoras. De todas maneras la tarea de amor no se detiene. «Ayudamos en este nuevo año a aproximadamente a 15 animales, en atención veterinaria. Rescatamos a 5 que los llevamos con nosotros y se castraron en enero 23 animales mediante una campaña que se me ocurrió, Apadrina una Castración» reconoció. «Veo un cambio a nivel social sobre la tenencia responsable que antes no había. Pero es chico el número a comparación de la cantidad de personas que abandonan, maltratan, que no castran. En lugares parece estar controlada la situación, pero te vas a algún barrio más alejado como en los que solemos trabajar nosotros y salís llorando, porque ves tan desidia. Así que creo estamos igual o peor» explicó.

perros abandonados en una caja y rescatados por la protectora

En los últimos días, gracias a la colaboración de la gente, sacaron a la venta, un bono solidario con 63 premios. El costo es de 200 pesos y sortean el 8 de abril. Toso lo recaudado será destinado a cubrir los numerosos gastos que les genera la actividad. Para adquirirlo se puede solicitar a través de redes sociales.