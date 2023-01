Paro del personal de limpieza del Samic Oberá

La medida de fuerza es en reclamo de actualización salarial, mejoras laborales, entre otros puntos y sería en principio por 24 horas, pero de no mediar acuerdo, se extendería por 72. Si bien la mayoría adhiere, se garantiza la limpieza de lugares críticos.

«Hace mucho que venimos con problemas, se presentó todo en el Ministerio de Trabajo el 19 de diciembre. Ahí estuvo la abogada de la empresa, se comprometió a darnos en diez días el uniforme, pero pasaron los días y nada. Lo que más reclamamos es el aumento salarial. Nosotros no podemos vivir con lo que nos pagan, son 64 mil pesos que no alcanzan para nada. Necesitamos el incremento salarial, no podemos más» detalló una de las trabajadoras. «Es una vergüenza lo que nos hacen. Nos dijeron que si no nos gusta que renunciemos. Estamos cansados de la situación, trabajamos seis días y tenemos uno de descanso. Pedimos que nos escuchen» señalaron.