Padres tomarán la Escuela 926

La construcción de aulas y paquete sanitario de la Escuela 926 de Oberá, debían ser entregadas el año pasado. Sin embargo quedaron a medio hacer y hace dos semanas, la empresa constructora directamente abandonó el lugar.

«El miércoles (12) se iniciará la toma de la escuela por parte de los padres. En julio del año pasado debían entregar las aulas y en agosto los baños. El encargado de la obra me dijo que el Iprodha mandaba poca plata y no podían avanzar. El tema es que hace dos semanas directamente se fueron y no vino nadie más» explicó Karina, una de las madres.

La directora Liliana Sosa, confirmó que la situación es tal cual manifiestan los padres y que lamentablemente la obra quedó abandonada.