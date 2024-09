OTC: ya está el fixture de la venidera Liga Nacional

El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) confirmó cómo se desarrollará el inicio de la Fase Regular de la temporada 2024/25 de La Liga Nacional y se dio a conocer el calendario de los primeros encuentros que tendrá el Oberá Tenis Club (OTC), debutará de visitante el 14/10 vs Peñarol y el 16/10 vs Argentino (J); en tanto que el primero de local será el 22/10 ante Gimnasia de Comodoro.

La temporada iniciará el lunes 7 de octubre en el estadio cordobés Estructuras Pretensa Atenas, con el cruce entre Boca, último campeón y defensor del título de La Liga, ante Atenas, campeón y recientemente ascendido desde La Liga Argentina. Este año está estipulado un máximo de tres partidos por jornada.

Tras concluir la primera fase, los mejores clasificados de la tabla jugarán la Copa Súper 20 el 3 y 4 de marzo del 2025.

Formato

La fase regular de La Liga contará con un total de 38 partidos, por equipo con una primera y segunda rueda de 19 partidos cada una, bajo el formato de todos contra todos.

Los mejores 12 equipos clasificados de la Fase Regular accederán a la postemporada, con etapas de Reclasificación, cuartos de final, semifinales y finales. Se estima finalizar la temporada a finales de mayo. De la misma forma que sucedió en las últimas temporadas, los 4 mejores equipos de la tabla accederán directamente a cuartos de final, mientras que el resto de los clasificados disputará la Reclasificación (del 5° al 12° puesto).

Todas las instancias de playoffs se jugarán al mejor de 5 partidos, con excepción de las Finales que se disputarán al mejor de 7 juegos, en una etapa que comprenderá los meses de junio y julio hasta conocer al campeón de la temporada.

El programa de partidos de OTC por el resto del 2024

Octubre

Lunes 14/10 Peñarol vs. Oberá

Miércoles 16/10 Argentino vs. Oberá

Martes 22/10 Oberá vs. Gimnasia

Domingo 27/10 La Unión vs. Oberá

Martes 29/10 Regatas vs. Oberá

Jueves 31/10 San Martín vs Oberá

Noviembre

Martes 5/11 Oberá vs. Boca

Lunes 11/11 Oberá vs. Independiente

Viernes 15/11 Oberá vs Atenas

Jueves 28/11 Oberá vs. Platense

Diciembre

Domingo 1/12 Oberá vs Riachuelo

Sábado 7/12 Oberá vs. Instituto