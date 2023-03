OTC recibe a Peñarol

En la noche de este martes 21, el Oberá Tenis Club recibe a Peñarol de Mar del Plata por otra presentación de la fase regular, temporada 2022-2023 de Liga Nacional de Básquet. El juego se iniciará a las con arbitraje de Daniel Rodrigo (Santos Lugares, BA), Raúl Sánchez (Junín, BA), Cristian Salguero (Ciudad de Buenos Aires). Comisionado Técnico: Armando Cichanowski (Posadas).

OTC: 33º partido de la fase regular. Se ubica 5º con marca de 21 victorias y 11 derrotas. En la última presentación, el sábado pasado como local, venció a Obras. Será el segundo de tres partidos consecutivos en Oberá. Record como local, 13-3.

Peñarol: 31º juego de la fase regular. Está en el 9º puesto de las posiciones, con récord 17-13. Llega al partido luego de hacer caído en Mercedes, Corrientes, ante Comunicaciones (99-78), el domingo. Como visitante, acumula 9 triunfos y 6 derrotas.

Últimos 5 juegos (1-4)

78-99 vs. Comunicaciones (V)

69-83 vs. Instituto (L)

77-62 vs. San Martín (L)

93-97 vs. Independiente (L)

78-92 vs. Obras (L)

Por una lesión, el ala-pivote extranjero y figura del equipo, Al Thornton -ex NBA, no forma parte del plantel en este momento de la temporada.

Historial: 4-1

-Temporada actual

Peñarol 68 – Oberá 71 (18-12-22)

-Temporada 2021/22

Peñarol 68 – OTC 86

OTC 83 – Peñarol 71

-Temporada 2020/21

Peñarol 74 – OTC 68

OTC 104 – Peñarol 86

El club Peñarol es uno de los históricos de la Liga Nacional. Está jugando la 36º temporada y tiene 5º títulos (fue campeón en las temporadas 93/94, 09/10, 10/11, 11/12 y 13/14). Es, junto a San Lorenzo, uno de los dos clubes que suman cinco campeonatos, detrás de Atenas (9) en la tabla histórica de campeones.