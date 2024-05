OTC enfrentará a San Lorenzo por la Reclasificación

Tras culminar la Fase Regular, se confirmaron las posiciones y con ello, los cruces de los play-off de reclasificación. La serie será al mejor de cinco juegos, comenzando el lunes 27/05 en Boedo, dado a que los locales culminaron 7° y Oberá Tenis Club (OTC) en la 10° ubicación.

La edición N°40 de la Liga Nacional concluyó con la Fase Regular y el Celeste conoció su rival para la reclasificación, será San Lorenzo. Además están en esta misma instancia están San Martín (5°) vs. Peñarol (12°) – Gimnasia (6°) vs. Regatas (11°) y Platense (8°) vs. Obras Basket (9°); en tanto que en cuartos de final aguardan Quimsa (1°), Olímpico (2°), Instituto (3°) y Boca (4°).

La serie de OTC, al igual que las demás, será la mejor de 5 partidos, con la ventaja para el rival. Comenzará el próximo lunes 27 y seguirá los días miércoles 29/5 – sábado 1/6 – lunes 3/6* – jueves 6/6* (*de ser necesario). La localía de los cruces será con el formato 2-2-1. El primer y segundo juego tendrá como local al equipo mejor clasificado, mientras que el tercer y cuarto encuentro se llevaran a cabo en la casa del equipo con peor récord. En caso de ser necesario un quinto juego, la serie se volverá a la ciudad del equipo con mejor ubicación.

En la Fase Regular, OTC y San Lorenzo jugaron dos veces con triunfos en ambas oportunidades para los de Boedo (21/10- 73-71 y el 12/05 – 80-86).