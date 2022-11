Opciones para disfrutar el finde largo en Oberá

*Desfile de Alta Costura: 25 años de Trabajo de Eugenia Lutz. Se desarrollará en el bosque de araucarias del Parque de las Naciones, desde las 20,30 hs de este Viernes 18, a partir de las 20,30 hs. La Diseñadora local exhibirá sus obras textiles y colecciones que fue logrando en todos estos años de trabajo, además presentará una nueva línea de ropa. Entrada gratuita.



*9na edición Oberá Folk: Sábado 19 y Domingo 20: Parque de las Naciones:

En el escenario Mayor del Parque de las Naciones, con entrada Libre y Gratuita y servicio de cantina. Ambos dias a partir de las 15 horas, el sábado el acto inaugural contará con abanderados de todos los grupos con sus respectivos estandartes.

Participarán grupos de danzas locales y de la provincia, además de delegaciones de Jujuy. Salta, La Rioja, Mendoza, Santa Cruz, Chaco, Formosa, Corrientes, Buenos Aires y Entre Rios.

La organización está a cargo de la Profesora Fabiana Pizzutti y el Ballet Folklorico Argentino TRADICIONES, cuenta con la colaboración del Grupo de Adultos Patria Mia y el Instituto de Danzas Folkloricas Argentinas MARTIN FIERRO.

Se invita a la comunidad a participar y llevar silletas para mayor comodidad



*Feria Dia del Hombre: Sábado 19, 8 a 20 hs, centro cívico de Oberá. Distinción a varios hombres de la ciudad por su trabajo y apoyo a la comunidad. Música y exposición de autos del grupo Solo Clásicos. Feria Oberá Emprende. Abierto a todo público

*Caminata de ALCO (Asociación de lucha contra la Obesidad): domingo 20, 9 hs, la entidad funciona con el aval del Dr Cormillot. Salida desde el Parque de las Naciones, Pabellon argentino.



*Festival Guaymbe: Domingo 20 en el Parque de la Selva (Ex termas). Con la participación de once cervecerías artesanales y patio Gastronómico, con propuestas regionales, el maridaje ideal para acompañar a las pintas. Se podrá disfrutar además de buena música con 4 bandas de rock; «Elene» con una fusión de rock pop y fank. «Meraki» con una serie de covers que van desde los mas variados estilos musicales con una impronta propia para bailar sin parar. «Mandril» nos trae lo mejor del rock nacional con covers y temas propios con mucho poder para cantar muy fuerte. También «Fasostenido» con interpretaciones de canciones de todas las épocas para cantar y bailar desde los mas jóvenes hasta los no tan jóvenes. Asimismo, la participación de dos DJ de música electrónica Matias Vargasy Pablo Soares y el cierre con Rodri Meza, uno de los mejores Djs de cachengue para seguir bailando hasta la madrugada.

Será desde las 17:30hs, con ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

