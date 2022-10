Okulovich no pudo largar la final de la Clase 3 del TN en Trelew

El obereño Carlitos Okulovich (Chevrolet Astra) no pudo largar la final de la décima fecha de la Clase 3, que se disputó en el Autódromo Mar y Valle de Trelew.

Okulovich comenzó el día disputando la segunda serie y luego de hacer una buena largada venía peleando la punta junto a Facundo Chapur (Ford Focus), Ever Franetovich (Ford Focus), Jeronimo Teti (Chevrolet Cruze) y Leonel Larrauri (Peugeot 408).

En la vuelta 3 con una gran maniobra pasó a Jeronimo Teti (Chevrolet Cruze) y Leonel Larrauri (Peugeot 408) para saltar del 5 al 3 lugar. Cuando fue a buscar a los dos primeros se rompió el soporte de una mordaza de freno y eso hizo que se quede sin frenos y siga de largo para abandonar el parcial.

Una vez en boxes el Kern Competición encontró que se rompió el engranaje de la quinta marcha en la desaceleración y no hubo tiempo para reparar y largar la final, que lo tenía ubicado en la 39° posición. La prueba final fue ganada por Matias Muñoz Marchesi (Ford Focus).

“Veníamos haciendo una gran serie, el auto funcionaba muy bien y habíamos ganado dos puestos, pero cuando voy a frenar el pedal se fue al fondo y tuve que frenar con la caja para no pegarle a las gomas de frente. Cuando llegue a boxes encontraron que se rompió el soporte de una mordaza de freno y eso hizo que se quede sin frenos y cuando frene con la caja se rompió en el engranaje de la 5ta marcha y no había tiempo de solucionar para la final. Vamos a seguir trabajando para la próxima fecha que será con invitados”, explicó Okulovich.

Okulovich agradeció a Yerba Mate Cbsé, Transporte y Logística Garay, Himpa SRL, Sikkens, Azúcar La Muñeca, SPS Salud, Infranetcam, Dinco Supermercado, Kern Competición y a todos los misioneros que me dan su apoyo.

La próxima fecha será la 11° del calendario, que será la Carrera de los 200 Pilotos (con invitados), a disputarse entre los días 4, 5 y 6 de noviembre en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Buenos Aires).

