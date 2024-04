Okulovich concluyó 19º la final en Rosario

Carlos Okulovich (h) completó la final de la cuarta fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se disputó hoy en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, Santa Fe. A bordo del Ford Focus del Martos Competición, el obereño concluyó la carrera en el décimo noveno puesto, tras las 20 vueltas al trazado de 4000 metros.

Luego de la serie de la mañana, largó la final desde el cajón 25 de la grilla, se retrasó por el golpe de un rival y después pudo reestablecerse, mantenerse en el pelotón y avanzó hasta ocupar el 19º puesto. El ganador fue el bonaerense Germán Todino (Corolla).

En la primera carrera del domingo -la segunda serie- Carlitos fue noveno. Partió con la intensión de subir en el clasificador, pero en la segunda curva recibió un toque del uruguayo Mauricio Geymonat y esa situación lo retrasó a la undécima posición aunque con el pasar de las vueltas, pudo recuperar dos posiciones.

«Fue una fecha difícil porque el auto no funcionó y me pegaron bastante en pista. El auto tenía mucha ida de trompa y falta de tracción, y además tanto en la serie como en la final me chocaron y ahí perdí mucho. Después me mantuve en la pista pero sin tener el auto en condiciones como para avanzar», sostuvo.

Ante una fecha que no estuvo a la altura de las expectativas, y pensando en la continuidad del campeonato, manifestó que «necesitamos un cambio para la encarar la segunda mitad de año, porque necesitamos ser competitivos».

Con los resultados del domingo, el misionero cosechó tres puntos para acumular un total de 40 que lo ubican decimosexto en el campeonato. La quinta fecha será el 10, 11 y 12 de mayo en el autódromo de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, compartiendo el fin de semana con el Turismo Carretera.