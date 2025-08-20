Objetos recuperados y dos masculinos detenidos por robar en Oberá

En el marco de las tareas de prevención realizadas por el personal policial de la Unidad Regional II, fueron esclarecidos varios hechos delictivos relacionados al robo de elementos y de un teléfono celular, el último bajo amenaza de arma blanca. Los implicados fueron identificados, detenidos y puestos a disposición judicial.

En la jornada de ayer y como resultado del rápido accionar del personal policial de la Seccional Quinta, se recuperaron utensilios de cocina y herramientas sustraídas de una carpintería del Barrio San Miguel, cuyo propietario denunció el hecho aportando información indispensable para individualizar al implicado conocido como «Diablo» (20), quien fue detenido ayer y alojado en la Comisaría a disposición del juez de turno.

Esta madrugada, policías del Comando Centro patrullaban las calles de Villa Vick donde fueron requeridos por un hombre de 42 años. Minutos antes, un masculino lo interceptó, lo amenazó apoyando un cuchillo en su cuello y le robó el celular. Con los datos obtenidos en la investigación, los uniformados identificaron al ladrón de 26 años a quien detuvieron esta mañana en el Barrio Caballeriza y secuestraron el celular sustraído, siendo ambos puestos a disposición de la justicia.