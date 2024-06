Oberó solo llegó al 30% de ocupación de camas este finde largo

Si bien hay expectativas para el próximo fin de semana largo, en razón a las reservas efectuadas, éste último finde largo que incluyó el aniversario de la muerte del Gral Miguel de Guemes fue muy bajo en cuanto a estadías o pernoctes en la segunda ciudad de Misiones.

«Nosotros nunca perdemos las esperanzas, pero la verdad es que fue atipico, el clima no nos acompañó y muchas reservas cayeron, pero tuvimos un porcentaje del 30% de ocupación, esperamos que este proximo finde sea mejor, tenemos pre reservas pero no pagas», sostuvo Sergio Vallena, presidente de la Cámara de Turismo Sierras Centrales de Mnes.

También se mostró expectante por el funcionamiento de las termas, que en pocos dias se hará una supervisión del pozo para ver si vuelve a funcionar. «Si bien lleva tiempo ofrecer e instaurar un destino, al no tener previsión de que funcione no podemos incluir en ningun paquete, pero seguimos bregando para ver que podemos hacer. Igualmente, está el plan B si no funciona que es un complejo acuático en el lugar», agregó.