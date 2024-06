Oberá tiene unos 10 mil comercios, la mayoría de servicios y las ventas bajaron un 50%.

Seg{un el jefe de Inspección general de la Municipalidad de Oberá, Luis Esósito, existen unos 10 mil comercios registrados, de los cuales, el 80% pertenece al rubro servicios sin local comercial, esto es profesionales sobretodo. Igualmente, en cuanto a los aportes tributarios-que realizan tambien quienes no cuentan con local- se ha observado una disminución en las ventas o declaración de ingresos.

Explicó que «hay varios comercios que se están inscribiendo a medida que se están haciendo inspecciones, por lo que se da un incremento pero esto no implica aumento de negocios ni tampoco que no disminuyan o cierren.» Dijo que «lo que se ve en la calle en cuanto a la situación comercial y lo que declaran los comercios mas grandes que tributan, como los bancos es que ha disminuido un 50% los ingresos que es lo que declaran, imagínenese en los comercios mas pequeños».

Mencionó que con el nuevo relevamiento y trabajo de inscripciones a aquellos que estaban desarrollando tareas pero nunca se inscribieron, se logró tener un registro más completo desde el año 2017, porque también aumentaron los controles en la ciudad. Tenemos unos 10 mil comercios y el 80% de éstos son aquellos que están inscriptos pero no tienen local, es decir servicios».

Sostuvo tambien que una agilidad mayor se logró con la implementación de la licencia Exprés «que es lo que se otorga en forma provisoria al comerciante para que empiece a trabajar, mientras hace todos los trámites necesarios, las cuestiones técnicas de inspecciones, que es lo que se realiza después de ese permiso Express provisorio»

«Todos los que tienen un comercio sea de servicio o no debe regularizar su situación tenga o no tenga local, se paga un Canon anual dividido en cuatro cuotas, este año ha sido cuatro cuotas de $2000 que es un numero muy bajo», apuntó

Específicamente sobre el movimiento comercial precisó que «se nota el grado de recaudación que es menor, donde la gente como bajó el consumo o se le disminuyeron las ventas,obviamente recauda menos y declara menos».