Cultura Destacadas Locales

Oberá Metalera: propuesta con crecimiento

Lo que nació como un encuentro inesperado de personas que siguen el heavy metal desde hace años, se convirtió en una propuesta con muchos seguidores que anónimamente fortalecían la tribu urbaa del heavy metal, sin saberlo.

La jornda cultural, “Oberá Metalero”, se desarrolló en el Club AEMO, este domingo hasta pasadas las 0, 0 hs. Una propuesta que busca romper con los moldes establecidos, visibilizar una escena artística olvidada y, al mismo tiempo, tender una mano solidaria a quienes más lo necesitan, ya que como entrada estaba previsto un alimento no perecedero.

Cinco bandas llevaron adelante la propuesta con música en vivo, subieron al escenario Carnopraxis / Rohteandroll / Deadgone / Detmim / Leviatán, pero además hubo arte, feria y cultura.

Este evento solidario y de «reencuentro metalero» beneficiará a un comedor o merendero local. Estuvo organizado por el grupo Metalero Oberá y contó con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Oberá.

