Oberá Hockey proyecta un gran 2023

Con la inauguración de la cancha sintética muy cerca, la Escuela Municipal de Hockey, Oberá Hockey, reorganizó las actividades y estructura de trabajo. Se suman más instructores y amplían horarios. La coordinación de la disciplina estará a cargo del profesor Renzo Galarza.

El staff de instructores y profesores se completa con Sofía Chavez, Camila Markendorf, Ethel Rodriguez, Denis Mayer, Diego Carraro y Martín Barrios.

Sofia Chavez y Camila Markendorf, estarán a cargo del Sub 6 niñas y varones. Ethel Rodriguez y Renzo Galarza, Sub 8- 10 y 12. Denis Mayer Sub 14. Martín Barrios Sub 16 y Primera. Diego Carraro, Mamis Principiantes y Renzo Galarza, Mamis, detalló el Coordinador. «La Primera ya empieza con trabajos de pretemporada, las otras categorías el 22 y las inferiores en marzo» aclaró Renzo Galarza.

Si bien no hay fecha confirmada de inauguración de la soñada y anhelada cancha sintética, todo indica que en marzo o abril, podría concretarse. La obra está prácticamente finalizada, solo restan detalles.