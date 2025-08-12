Lo último
No se venderá luz ni trabajará virtualmente por 4 dias en la CELO

Desde la Cooperativa Electrica Ltda de Oberá se informó que a partir del jueves 14 a las 14 hs y hasta el 18 de agosto, la CELO no atenderá al público y no se podrán realizar trámites online.

«Comunicamos a los socios que, desde las 14:00 horas de este jueves 14 hasta el lunes 18 de agosto inclusive, la Cooperativa permanecerá cerrada al público. Además, no se podrá realizar la compra de Energía Prepaga (Cash Power) ni el pago de facturas de servicios, tanto en la página web de la Cooperativa como en Gauze Supermercados y Zoom Producciones», informaron.

Se señaló ademas que «durante dicho período se llevará a cabo una actualización completa del Sistema Comercial para modernizar la gestión y optimizar la atención al público».

Solicitamos a los asociados comprar energía con antelación y, en caso de inconvenientes con el sistema de Energía Prepaga (Cash Power), comunicarse con la Guardia de Reclamos al 401184 / 400020 o acercarse personalmente a la oficina ubicada al lado del Edificio de Administración (Corrientes 345).

