«No pudimos pagar todo el aguinaldo del personal», relató Intendente de Campo Ramón

El jefe comunal de Campo Ramón Jose Luis Marquez Da Silva comentó que la situación económica está muy difícil y que no están llegando a cubrir las obligaciones mensuales. No pagaron todo el aguinaldo y deben a proveedores. Ello, sumado a la baja de pago de impuestos-para lo que piensan hacer moratoria- y el aumento de solicitudes de ayuda de todo tipo, en un contexto de ruralidad y de muchos kilómetros de caminos para arreglar.

Dijo que «el colono está pasando por una situación difícil, es una vergüenza. Hoy le está quedando 10 pesos en planta o 15 pesos en planta al productor. Vos tenés 10 mil kilos de yerba y te queda, un millón y medio de pesos o un millón de pesos, y no haces nada con eso porque lo que te lleva para limpiar esos 100 mil kilos es una locura, lo que va de combustible, abono, limpieza no queda nada.

En ese marco es imposible que yo vaya a decirle a un colono que pague su impuesto, que debe de hace varios años, el tema es que hay que arreglar caminos, hacer obras, juntar la basura y eso cuesta dinero», explicó.

Relató asimismo que «lo que no podemos dejar de lado es el tema de los caminos, la verdad que nosotros tenemos muchísimo caminos para arreglar, esto ya pasa a ser lo primordial por ahí de la gestión pero vamos tratando de llegar a todos lados. Esto sin desmerecer el gasto en cuanto al combustible, es tremendo, si trabajamos todos los días todo el día estamos gastando entre 6 y 8 millones de pesos por semana. Estamos hablando de mas de 32 millones por semana. No hay manera, no podemos aguantar, porque la coparticipación también bajó con respecto a febrero y marzo, y eso a nosotros nos llevó a mermar también el tema del trabajo, porque no llegamos», sostuvo.

Mencionó Márquez Da Silva que «No hemos podido pagar el aguinaldo completo, hemos pagado el sueldo y la mitad de aguinaldo y ahora a fin de julio estamos pagando el sueldo y la otra mitad de aguinaldo, vamos viendo cómo movernos porque donde donde hiciste un paso mal no llegamos a fin de mes . Sumado a esto, el aumento de pedidos de asistencia que cada día es mayor», precisó.

Sin embargo, expresó que algunas obras están tratando de cumplir «por ejemplo, la obra de ampliación del Complejo Deportivo, estamos haciendo despacito para contar con parrillas y lugares de asado para eventos grandes como la Fiesta del docente, pues en el municipio no se cuenta con otro lugar similar.

Estamos trabajando hoy en el cordón cuneta de kilómetro 11, que es una obra que también ya hacía mucho que estábamos pregonando, bueno, esto es un proyecto con vialidad lo que ahora cambió es la modalidad, ahora la municipalidad primero pone los materiales hace el trabajo y después vialidad te paga lo que corresponde Así que estamos trabajando en eso también. Otra de las cosas que quiero es a partir del mes que viene es tratar de hacer una plaza de las que estoy debiendo en los rincones de mi municipio, en los barrios».

Finalmente, sostuvo que en reunión con el Gobernador y muchos de los Intendentes se dejó en claro que «hay que cuidar el peso, porque no hay plata, la Nación no está ayudando y se vienen tiempos mas difíciles aún», mencionó