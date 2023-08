Múltiples Existencias: Sueño / reitero     …sueño…      Hasta que pesco. (por Silvia Barberini)

Algunas noches, llego a una casa que desconozco

a entregarle una tajada de torta de chocolate a una persona que desconozco por completo.

Se acerca su imagen a la de un hombre al que alguna vez le pedí amistad, pero nunca intercambiamos nada, solo un hola.

Es una persona destacada, que parece pertenecer a un ámbito cultural, lo leo, lo leo en su figura

de profesión humanitaria y si bien, es un solo ver, tampoco está, es como lo general de un hombre, o la imagen del que siempre cobra un sentido.

Me recibe, le alcanzo ese gusto, que hago bien, en el sueño, y este lo recibe en medio de un ir siendo también con otros.

En el lugar, o lo que parece lugar, hay personas que no reconozco, una mujer mayor, que me deja ita, y otros indistintos que no distingo, pero sé que están.

A veces me veo en el jardín de esa casa, entiendo que tanto esta como el hombre, se corresponde a otra,

una que es casi real o conocida de tanto soñarla, pero que tampoco es la casa cierta de la vida,

sino una donde alguna vez, despierta, soñé un jardín inmenso.

Lo que queda y me despierta es la tensión con él, lo que no resuelvo

Y reitero

Sueños, o lo que tengo ahí, tras los ojos, en la lengua, casi casi, pero no pesco,

escenas sueltas,

yyo partiendo cigarrillos para incluirlos en la ensalada de frutas

y quitándolos

mientras me cuestiono qué iban a aportarle a la ensalada las resmas partidas

y planto cigarrillos en el chocolate

Cómo llegué a esto, dijo el de las ciencias humanitarias que me voy diciendo

mientrasse pierde la persona en mí,

y le digo al plástico que llamamos algodón

olínea mágica de un devenir que escapa a esta lengua

casi extrajera,

dónde tengo que parar, antes que

hasta mi soledad

me tema, esta noche.

(Fragmento)