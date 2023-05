Múltiples Existencias: Referencias sobre números Y sus yerbas (por Silvia Barberini)

1-

“La artista, ella, no yo, consiguió trabajo”!

Va a ganar – sé la vida “?”

Para que no insistan, los que gozan con el hambre ajeno.

Los que atan al árbol por si se sale de riel.

Los que advierten, – no es recomendable el existo.



Éxito! es lo prudente /en moneda constante/

no importa cuántas cabezas (A) causa

en matemática es:

1- (A) dos juntos dan (B) cuatro excluidos mínimo.

2- Una en una miseria

y 3- cada uno en su mundo = indiferencia.





2-



Si la fuerza está empeñada,

-Y convencida que la puta, y no tanto, vida

es dinero-

la otra, la sin vender qué

es energía divina? / sin meme de risa?





3-



Del silencio podemos ser dueños, pero la propiedad es cara.

Cuesta la inversión invertida y cuando tenemos para la seña,

Comienzan las constancias.

Cuotas que se esfuman de un plumazo.

Ejercicios de lengua: Mordida

Ancha Ahh, quieta pitada y páginas

páginas de deudas.





4-



Antes/ o después

la paciencia

aunque parezca apatía, mueve

aunque traicione la espera, mueve.

Aún con tantos, tantos muriendo…



no traje dinero, amor

no traje trabajo

estamos perdidos

Dame ese niño, dijo

voy a dormirlo

Estamos perdidos

-No! mi hijo que no duerma…



Mientras me arrebataban del escenario

para meterse, en esta quietud mentida.