Múltiples Existencias: Hoy pasó el rey (por Manuel Diaz)

Hoy pasó el rey en su camino al exilio, en su ruta desde Paris hasta Normandía, hacia el barco que lo llevará a Inglaterra donde empezará una nueva era de su dinastía. Fuimos a ver pasar el cortejo real con Germaine. No es que nos guste el resplandor de la realdad sino que son tan pocas las oportunidades de ver un alma humana sin arriesgar nuestra frágil seguridad, desde que nosotras también fuimos condenadas al exilio. Como el rey expulsado del castillo de Versalles por la muchedumbre sedienta de pan y venganza, nosotras también fuimos condenadas a huir a tierras desconocidas, sin esperanza de volver a nuestra aldea. Por motivos muy distintos… El rey en sus locuras de grandeza generó el hambre en su propio pueblo. Nosotras no hicimos sufrir a nadie. Dos mujeres que se aman no producen ningún daño. A la moral, sí, decían nuestros delatores. Gente mala, su bajeza solo iguala su rencor e ignorancia. Ahora somos dos ancianas que viven apartadas en una choza para siempre. Solo nos tenemos la una a la otra. Somos felices pero si no existiera tanta maldad el mundo podría ser tan distinto! A veces pienso, hace un par de siglos nos hubieran quemado en la hoguera, por brujas. Hoy solo nos condenaron a una miserable vida de exclusión. La historia avanza, sueño con que las mujeres puedan algún día vivir su amor en libertad.

