Múltiples Existencias: Desmistificando cielos (por Paulka Nisha)

Tres gatos murieron en casa

a Roberto lo atropelló una Amarok

a Marta un Chery

Carlos murió ahogado con una bola de pelos, pobre hijo de gata, intenté de todo para salvarlo pero tenia una infección urinaria, igual se iba a morir.

En mi observación descubrí que murieron a la primera, no tienen nueve vidas, ni siete, ni existe un cielo de gatos, ni de perros, ni de gentes. El miedo y la esperanza de trascender nos bloquean la posibilidad de vivir. Nunca la vi preocupada a Marta con quilombos metafísicos, las pelotudeces son una marca nuestra,

somos pobres ¡tan pobres!

En vez de vivir esta nos preocupamos por encontrar otras vidas. Así nos llenamos de gastritis, úlceras, cáncer, estrés y amarguras.

Voy a adoptar otro gato esta tarde y voy a aprender a maullar. No le voy a poner nombre, porque no le importa, ni a mí.

