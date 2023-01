Muchos vehículos para VTV en zona centro

Entre 80 y 100 autos por dia ingresaron en el mes de diciembre, a realizar la Verificación técnica vehicular en el taller de VTV «Revicentro», ubicado en inmediaciones de la Ruta Provincial 5 intersección Ruta 14 de Oberá. Esto tiene que ver con la temporada de receso vacacional. Si bien en enero disminuyó el caudal, sigue siendo alta la afluencia cuya atención se produce por orden de llegada.

“La mayoría viene con su vehículo en condiciones, lo que agiliza el trámite. La idea es justamente hacer un diagnóstico del auto y que esté en condiciones de transitabilidad”, dijo Raúl Barrios, responsable del sector.

Sostuvo que, hay pocos vehículos a los que no se los aprueba y de hecho se les dice cuál es el problema y lo resuelven. «Cada automóvil lleva no más de 15 minutos el control en extenso. El que no está en condiciones debe volver y recién allí paga el trámite», indicó.

El horario de atención es de lunes a viernes de 7,30 a 12 y de 14,30 a 19 hs, los sábados funciona de 8 a 12 hs.

Navegación de entradas