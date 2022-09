Muchos mosquitos en varios barrios se detectaron. Aconsejan hacer prevención

Con las lluvias y el calor, la preocupación de la aparición de mosquitos que transmiten el dengue vuelve a estar vigente. Si bien en Oberá se trabaja desde el último relevamiento Liraa realizado en mayo y junio, es necesario insistir en los cuidados y prevenciones.

Según Herbert Castellanos y Alejandra Araki, de Saneamiento ambiental el índice encontrado en el último relevamiento de larvas efectuado del 30 de mayo al 5 de junio es de un 10,45%, entendiendo que un 5% ya es preocupante.

Se realiza asi limpiezas por zonas, donde más larvas se encontraron y concientización en escuelas.

“Hoy estamos trabajando donde se han detectado criaderos y el trabajo de esta época del año tiene que ver con eso, con tareas de prevención y descacharrización para que la época de mayor actividad del vector no sea tan productiva”, dijo Herbert Castellanos, director de Saneamiento ambiental, quien agregó que se hace control de focos visitando los domicilios de estas zonas y se trabaja también con la concientización en las escuelas.

“La gente entiende de que los mosquitos son los que contagian el dengue pero cuesta todavía el tema de la limpieza y tapar recipientes”, mencionó

Entre los barrios con más criaderos de mosquitos larvas y que se consideraron prioritarios y donde ya se está trabajando están: San Miguel, Villa Christen, Erasmie, Barreyro 1, Caballeriza, Loma Porá, Sixten Vick, Villa martos y Bella Vista, además de lugares puntuales donde los vecinos transmiten sus inquietudes al respecto.

“Visitamos las Manzanas que dieron positivo en el Liraa y trabajamos en esa zona, buscamos los lugares donde hay criaderos, hablamos con los vecinos y en general tenemos una apertura muy buena”, remarcó Araki quien apuntó que “hay muchos lugares donde volvemos a ir y por suerte entendieron que el tanque esté sellado y se ha limpiado el patio, por lo que eso nos pone muy contentos”, sostuvo.

“Siempre que tengamos criaderos tenemos la posibilidad de un brote por eso hay que ocuparse y seguir trabajando”, remarcó Araki.

Los criaderos dónde más larvas se han encontrado son los depósitos móviles, de baldes, planteras, macetas, frascos. “Sobretodo baldes, donde la gente guarda o recoge agua en los lugares donde no hay agua potable, ya que aA falta de tanque usan baldes, tachitos y demás y no tienen tapa, no tienen cobertura y es un peligro”, explicó la especialista-

