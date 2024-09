Muchas reservas hoteleras y actividades por Fiesta Nacional del Inmigrante

Con lleno total en reservas de hoteles y cabañas, la Dirección de Turismo de Oberá recurre a alojamientos complementarios mas allá de los ubicados en localidades vecinas. Estas a su vez, proponen alternativas diurnas para visitantes, entre gastronomía, aventura y naturaleza.

«Se han reservado muchas habitaciones más allá de los hoteles y cabañas aunque todavía quedan algunas plazas hoteleras formales para entre semana, pero nuestro desafío es no dejar a nadie sin alojarse en la ciudad o fuera de la misma», explicó Cristina Stevenson, Directora de turismo local.

Agregó que «tenemos abierto el registro de alojamientos complementarios, ya se han inscripto más de 30 alojamientos complementarios entre casa de familia y departamento de algunas personas que han puesto alquiler temporario. Generalmente no los promocionamos pero queremos que la gente no quede sin alojarse y poreso lo estamos haciendo saber»

Tambien se refirió a los tours y propuestas turisticas diurnas para quienes visitan la segunda ciudad de Misiones. «Trabajamos en conjunto con otras localidades, no solamente en cuanto a alojamientos sino que ellos tambien ofrecen propuestas de salidas o gastronómicas para quienes nos visitan, como Alvear, Alberdi y Campo Ramón, entre otras», apuntó

En el caso de Colonia Alberdi, a través del grupo Colonia El Chapá que reune a emprendedores turisticos de esa zona, se ofrece para el día 4 de septiembre una Merienda de los Pioneros. Ese día los comensales podrán disfrutar de ricos platos como torta de mandarinas y naranjas, budín de yerba mate y de té y las tradicionales chipas de almidón acompañadas de té artesanal en hebras de Del Iguazú Infusiones.

La propuesta “Sabores de la colonia”, estará vigente todo septiembre con té en hebras y mate cocido, pan casero, mermeladas de dulces caseros de estación, kruchiski, reviro y chipas de almidón, entre otros