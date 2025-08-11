Motociclista conducía sin documentación, evadió control y terminó detenido

El episodio se registró anoche cuando el motociclista de 19 años realizaba maniobras peligrosas sobre la ruta nacional 14 donde evadió un control de tránsito vehicular realizado por la División de Seguridad Vial y Turismo de Oberá. Interceptado trató, en vano, darse a la fuga y se resistió al procedimiento intentando agredir al personal policial que lo detuvo y constató varias irregularidades a las normativas de tránsito vigentes.

El personal de tránsito efectuaba controles en intersección de la ruta nacional 14 y Avda. Ucrania cuando observó al conductor de una moto Rouser Bajaj realizando maniobras peligrosas, circunstancias en las que evadió el control policial. Minutos después los policías lo interceptaron en una estación de servicio cercana al lugar, donde frustraron sus intentos de fuga y, una vez identificado, verificaron que el rodado carecía de documentaciones, poseía el caño de escape modificado y no tenía espejos retrovisores.

Ante las irregularidades constatadas, los efectivos se dispusieron a labrar el acta de infracción correspondiente pero fueron insultados por el infractor que trató de agredirlos físicamente para entorpecer el procedimiento. En consecuencia debieron proceder a su detención y secuestraron la motocicleta cuya procedencia es objeto de investigación. El conductor y el rodado permanecen en la Comisaría Jurisdiccional a disposición del Juez de Faltas de Oberá.