Miercoles 30: asueto administrativo provincial con servicios en Oberá

Debido al asueto administrativo dispuesto por el gobierno provincial para este miercoles 30, aniversario del natalicio del General Andresito Guacurarí y también de la Bandera de Misiones, no se trabajará en los estamentos públicos, esto es, no habrá clases ni atención en dependencias provinciales, lo que incluye al área judicial. No obstante, la Municipalidad de Oberá hizo saber que habrá recolección de residuos y servicio de distribución de agua potable, no así barrido ni servicio de camión atmosférico.

Ese dia además estarán depositados los haberes de la administración pública provincial y municipal.

