Mes de la Niñez con Gurises Felices en Oberá

El domingo 24 de agosto, desde las 14 horas, se realizará un gran festejo en el marco del Mes de la Niñez junto al programa Gurises Felices.

La jornada tendrá lugar en la Plaza Mbororé, ubicada en el barrio 180 viviendas de Oberá, donde niñas, niños y familias podrán disfrutar de una tarde llena de juegos, música, sorpresas y actividades recreativas.

El evento es organizado por el Gobierno de Misiones, el IPLyC SE Lotería de Misiones, el programa Gurises Felices y el Gobierno de la Ciudad de Oberá, en conjunto para celebrar la alegría de la niñez con toda la comunidad.