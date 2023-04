Mensaje del Obispo Damián Bitar por Semana Santa

Imagenes: Redes Sociales Diócesis de Oberá

El Obispo de la Diócesis de Oberá, Damián Santiago Bitar, explicó cuáles fueron las actividades que realizó en este tiempo de preparación para la Celebración de las Pascuas de Resurrección, comenzado la semana previa en la Parroquia María de Itatí de Dos de Mayo, para cubrir al sacerdote Párroco que está acompañando a su mamá que está gravemente enferma en Corrientes. Sábado y domingo pasado estuvo recorriendo colonias, Capilla San Juan Bautista en el Km 40 y las capillas Virgen de la Merced y Visitación de la Virgen en Picada Indumar. Y el domingo a la mañana celebró en la sede parroquial. “Fueron cuatro celebraciones con la comunidad parroquial de la localidad de Dos de Mayo, muy bellas y muy participativas. Por la noche el sábado pasado pude acompañar en un emotivo acto que se hizo por el Día de Malvinas y por los veteranos de guerra, esta vez participé del acto con la comunidad de Dos de Mayo”, indicó el Obispo Bitar.

“El domingo de ramos estuve en la comunidad de Mojón Grande, también para dar una mano al Párroco de San Javier que atiende a esa comunidad. El lunes nos concentramos en Catedral en la celebración de la Misa y confesiones, el martes será Cristo Rey y el miércoles, tenemos la misa junto con todos los sacerdotes de la Diócesis que renuevan las promesas sacerdotales. Conmemorando el Jueves Santo, día en que nació el sacerdocio y la eucaristía y se bendicen los Santos Oleos que luego durante el año se utilizan para la celebración de los Sacramentos, sobre todo bautismo y confirmación y unción de los enfermos. El jueves volveré en mi caso a Dos de Mayo”.

Bitar indicó que este Viernes Santo si el tiempo lo permite participará del Via Crucis que se realiza en la comunidad de Panambí, “caminaré unos cuantos kilómetros en un Via Crucis muy bello que realizan en Panambí, Saliendo desde el Km 8 hasta el Cerro Mbororé, junto a la cruz del Cerro se representa la Pasión de Jesús. El Padre Ariel me va a reemplazar en Cerro Monje. Sábado y domingo celebraré la Vigilia Pascual y la Misa de Pascuas en Dos de Mayo y cerraré nuevamente con la Misa de Pascuas en Mojón Grande. Esa será la Semana Santa mía, los demás Sacerdotes lo harán en sus Parroquias”.

El Padre Obispo dejó un mensaje para todas las personas y las familias en esta Semana Santa que transitamos:

“Ojalá durante la Semana Santa podamos cambiar una marcha. Ese sería este mensaje directo que le dejo a las familias y a todas las personas. Me parece que el riesgo que corremos es de vivir en un ritmo tan acelerado que ni aún en la Pascua nos detengamos un poquito. Nos puede hacer mucho bien, personalmente y como familia, bajar un cambio y las personas de Fé Cristiana Católicas o de otras confesiones, participar con un poquito más de calma, de detención, con una actitud de escucha de las celebraciones litúrgicas que tenemos en las Parroquias o en nuestros Templos. Nos puede hacer mucho bien para permitirle a Jesús que entre a nuestro corazón, que lo sane, que lo fortalezca y así nosotros en casa o donde estemos, ayudemos a ser instrumentos de paz, de unidad y de sanación de una sociedad tan herida”.