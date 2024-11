Máscaras e identidades en exposición

Estudiantes de la cátedra de Escultura de Profesorado y Licenciatura en Artes Plásticas de la FAyD, muestran desde hoy trabajos de máscaras en esculturas, producto de su cierre de año.

La misma se expone en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, de la ciudad de Oberá.

Las máscaras presentadas en la muestra surgen como trabajo práctico de la cátedra de Escultura de Primer a Quinto año, con el fin de abordar las diversas concepciones y miradas de la “máscara” como objeto escultórico, artístico, simbólico; reflexionar acerca de la construcción de identidades y la ambigüedad de las mismas.

La máscara como escultura, propone pensar no solamente en una redefinición del retrato como tal, sino más bien en redescubrirse y hacer visible aquello que no se ve en el rostro. En este sentido, la máscara es el otro de uno mismo. No se trata de replicar o cubrir un rostro o cabeza, sino en buscar y liberar la identidad propia que surge a partir la experimentación lúdica con materiales, medios y técnicas.

Agamenónes es una propuesta que inicia en pandemia y que se ha mantenido en los programas vigentes. La muestra estará disponible durante todo el mes de noviembre de 2024.