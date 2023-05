Más de 60 chicos discapacitados, en lista de espera para concurrir a escuelas.

Varias quejas de familias cuyos hijos discapacitados no pueden trasladarse por si solos, acercaron su planteo a medios de comunicación. Las combis que posee la Municipalidad no dan abasto y hay más de 60 chicos en espera para poder concurrir a establecimientos educativos sobretodo.

“Tenemos cuatro Combis adaptadas a la necesidad de las personas con discapacidad, con una rampa y esto le resta lugar a los asientos de cada móvil. En total, estamos trasladando 147 personas con discapacidad a diferentes instituciones de Oberá, especiales, educativas y también centros recreativos”, explicó Silvina Martinez, profesional del área de discapacidad de la Municipalidad local.

Añadió que “el cupo está completo, hubo la posibilidad de contratar un servicio privado pero después de la pandemia muchos servicios se dieron de baja por lo que hoy en día no se puede ampliar las Combis, las que trabajan de manera privada ya están con su cupo completo. Por eso, tenemos una lista de espera de 67 alumnos y vemos cómo podemos ir resolviendo a medida de que transcurren los meses”

Dijo además que “este año se registró mayor cantidad de personas discapacitadas por la situación económica que no es fácil, entonces piden que se les ayude. Tratamos de que se manejen en la familia con el beneficio del CUD (certificado único de discapacidad), que permite viajar con un acompañan, entonces se puede ampliar la cantidad de traslados, pero hay mucha gente que desconoce este beneficio”

“Hay varias obras sociales que incluyen esto, el caso de Ips, Incluir salud es un programa que le beneficia y le cubre algunas necesidades de la persona que tiene pensiones que antes era conocido como el ProFe”, aclaró.

Martínez sostuvo que “la familia que tiene una persona discapacitada y que no tiene cómo trasladarse, tiene que acercarse a la municipalidad y ahí ya podemos asesorarle acerca de cómo puede hacerlo, incluso el transporte urbano de pasajeros es sin costo con un acompañante, que es el beneficio que te da el CUD”.

Explicó al Aire de Integración que “la preinscripción se hace a principios de año y después de eso tratamos de priorizar casos de niños más chicos que no se pueden movilizar solos en colectivo, que no tienen quien le acompañe, que viven en zonas lejanas,o los que tienen discapacidad motriz que es más difícil aún movilizarse dentro de la ciudad. Ese el criterio de selección que fijamos y de ahí vamos viendo la situación de cada uno”.

El pedido igualmente de la profesional, es que la familia que tenga dudas o situaciones a resolver se acerquen al Departamento de discapacidad por calle Buenos Aires 59.

Navegación de entradas