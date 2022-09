Más construcciones y más controles se observan en Oberá

A partir del proceso de regularización de obras y de controles aéreos y en el lugar, la Municipalidad de Oberá cuenta con más obras regularizadas y mayor construcción declarada. Este año, faltando aun 3 meses para terminar el año ya se superaron los 700 permisos de construcción cuando lo normal son unas 1000 por año.

Según Manuel Marín, jefe del sector en Desarrollo Urbano municipal «se debe notificar a la municipalidad la construcción o ampliación de cualquier tipo de obra, el área de inspección de obra justamente es el que está encargado de esto. Se actúa en forma «in situ», en base a denuncias y también a relevamiento aéreos.»

Sostuvo que «la municipalidad tiene a cargo un registro de 28.000 partidas domiciliarias o sea una partida Inmobiliaria en cuanto a lote y demás. En la ciudad constantemente se hacen verificaciones y en distintas zonas para poder abarcar un área grande, éstas verificaciones son aleatorias; con herramientas satelitales y otras para poder hacer inspección, o sea, no necesariamente tiene que ser in situ», apuntó

«Las verificaciones son de manera remota también en el terreno y también acudimos en casos de denuncia pero ahí el que denuncia también tiene que estar en regla, porque la idea es que el que denuncia también debe tener en regla todo, porque no hay denuncias anónimas, se tiene que hacer por escrito con firmas», sostuvo.

En cuanto a los controles que efectúan y que han encontrado dijo que «hemos detectado edificios que tienen agregado alguna construcción que inicialmente no estaban, edificios menores con departamentos que agregaron o una planta completa y no fue declarado. El tema es que se puede permanecer oculto un tiempo pero en algún momento surge la verdad. De ahí, hay que tener en cuenta que los montos son distintos, si se detectan obras clandestinas tiene una multa y se paga mucho mas», explicó.

A manera de ejemplo citó que si declaras cuando la obra se está por hacer inicialmente, la tasa es del 0,5%, que es el valor nominal del inmueble; del 1% si es a regularizar y 2% si es obra intimada con acta o sea descubierta como obra irregular o clandestina, aqui actúa ya el Juzgado de Faltas

Marín añadió finalmente que «Ha habido un incremento en los permisos de construcción, tiene que ver con el control que se realiza y también con una época de mayor construcción. Este año, ya vamos por los 700 procedimientos y por año alcanzamos unos mil, o sea que suponemos que este año va a haber más. Mientras que permiso para regularizar regularizar obras son alrededor de 400 a esta altura», mencionó

