Marcharon pidiendo funcionamiento de colectivos urbanos en Oberá

Un nutrido grupo de personas, entre vecinos e integrantes del Polo Obrero, se manifestaron en la Plaza San Martin de Oberá en la mañana de este martes y luego marcharon hacia la Municipalidad, solicitando respuestas ante la problematica de falta de colectivos que existe en sus barrios y además requirieron respuestas a faltantes en merenderos.

«Somos ademas vecinos autoconvocados que estamos cansados de pedir respuestas y soluciones, ya le entregamos notas a Fabian Pizzutti responsable de SUMO y le pedimos soluciones, pero se tiran la pelotita entre la empresa y la municipalidad y no tenemos colectivos, es una verguenza. Los chicos de Bº Osorio van caminando a las escuelas de Oberá», indicó Patricia, una de las referentes del Polo obrero.

Claudia Fariñon, otra vecina, sostuvo que «yo habia pedido para km 10, km11 , Bº Osorio, por nota que vuelvan a funcionar las lineas que existían, pero no hay caso. De 7,50 hs hasta las 11,50 hs no tenemos colectivos, los domingos hay solo 2 frecuencias. Pizzutti dijo que la empresa no quiere dar respuestas y asi nadie nos escucha. Los chicos caminan, los que trabajamos tambien y estamos cansados. La linea del km 10 hasta el hospital sale 4 mil pesos si vas en remiss y no hay solución. Oberá en vez de crecer va para atrás. El Concejo, el Intendente estan alli porque nosotros les votamos y ahora que tienen que dar respuestas, nadie habla», indicó.

señaló ofuscada que «No pedimos gratis, pagamos el servicio, incluso el aumento, pero no hay frecuencias directamente, y no sabemos a quien pedir respuestas, se viene un verano muy fuerte y no se que va a pasar con los chicos. Las frecuencias que existen van hasta el tope de llenos, dejan personas en la calle porque ya no entran más. Pidieron 3 mese de paciencia, luego otros meses más, para acomodarse supuestamente la nueva empresa. Pero ya está hace un año y aun no hay soluciones», manifestó.