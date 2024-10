Marcha en favor de la Universidad Pública y un presupuesto necesario

La Intersindical Gremial Universitaria de la ciudad de Oberá, conformada por los gremios docentes y no docentes, junto con la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), convocaron al igual que en toda la Argentina, a una marcha este miercoles desde el campus universitario hasta el centro de la ciudad.

Desde las 15 comenzaron a aglomerarse una gran cantidad de personas en el playón de la UNaM que luego marcharon por las Avenidas hasta el centro, al igual que ya sucedió en abril. La consigna: defender la Universidad pública y su presupuesto ante la avanzada del gobierno nacional que pretende vetar la ley de financiamiento universitario.

«Desde la asunción del nuevo gobierno, el sistema universitario ha sido objeto de un profundo recorte en su financiamiento. Los salarios de los docentes y no docentes acumulan un retraso del 60% en comparación con la inflación, y los presupuestos destinados a proyectos de investigación, extensión y vinculación se han visto gravemente afectados. Aunque el gobierno incrementó en un 270% el presupuesto para gastos de funcionamiento tras la masiva marcha del 23 de abril, este rubro solo representa el 10% del presupuesto total universitario.

De manera alarmante, el gobierno ha anunciado su decisión de vetar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras, la cual garantizaba fondos necesarios para salarios y gastos operativos ajustados según el índice de precios del consumidor, para el corriente año».», expresaron desde ADuNam, UDUM, APUnam y autoridades de la Unam en esta marcha.

Se habló ademas del riesgo en la que incursionarán las Universidades para el próximo año teniendo en cuenta que » el proyecto de presupuesto para el año 2025 contempla solo el 50% de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), lo que pone en riesgo el pleno funcionamiento de las universidades públicas del país».

Al grito de «La UNaM está viva» con pancartas que rezaban «No al Veto», «Reclamar no es crimen», «Basta de ajuste»; «Recortes en educación= Involución»; «La educación Pública nos cambia la vida», «la educación no se vende, se defiende» y muchos más, cientos de estudiantes, docentes, no docentes y comunidad en general acompañaron la marcha y luego el acto donde hicieron uso de la palabra los representantes de sectores que integran la Universidad. Incluso, alumnos y docentes de la Escuela Provincial de Educación Técnica que también viwron recortados sus fondos, se sumaron a la protesta.